Названа дата начала серийного выпуска минивэн Aurus Arsenal

Компания Aurus готовится к производству минивэнов Arsenal. Серийные автомобили появятся в 2024 году.

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Об этом заявил генеральный директор ФГУП НАМИ Федор Назаров на международной промышленной выставке "Иннопром-2023".

"В 2024 году небольшая серия планируется", - цитирует Назарова ТАСС.

Характеристики Aurus Arsenal стали известны в сентябре 2021 года из опубликованного ОТТС. Длина автомобиля составляет 5980 мм, ширина - 2020 мм, высота - 2090 мм, размер колёсной базы - 3550 мм. В салоне - восемь посадочных мест.

Как Senat и кроссовер Komendant, Arsenal построен на Единой модульной платформе, поэтому силовой агрегат у всех моделей одинаковый: гибрид с мотором V8 4.4 (НАМИ-4123) мощностью 598 л.с., девятиступенчатый "автомат" КАТЕ со встроенным электромотором с номинальной отдачей 38 л.с. (в пике - 63 л.с.). Привод - полный.

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