В России установлен новый рекорд продаж китайских автомобилей

Доля продаж китайских автомобилей в России за год увеличилась в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные «Открытие Авто». По итогам первой половины 2023 года на российском рынке реализовали рекордные 168 тысяч китайских машин — это больше, чем за весь прошлый год. Если же говорить о процентах, то доля «китайцев» в общем объеме продаж выросла с 10,6 процента до 46 процентов.

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Аналитики прогнозируют, что с учетом текущей динамики продаж годовые результаты китайских брендов достигнут отметки в 380-400 тысяч машин. Из них примерно половина придется на бренды, входящие в группу Chery (помимо самой Chery это Omoda и Exeed).

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Так, Chery Tiggo 7 Pro уже стал бестселлером среди «китайцев» — с января по июль дилеры реализовали 20,9 тысячи таких кроссоверов, что на 306 процентов больше результата за аналогичный период 2022 года. Две другие модели марки из месяца в месяц входят в топ-10 самых востребованных машин в стране, это Tiggo 4 Pro (13,1 тысячи) и Tiggo 8 Pro (8,5 тысячи). Всего же Chery продала за первое полугодие 46 970 автомобилей (+321 процент к прошлогоднему показателю). А дочерние бренды Exeed и Omoda завершили первую половину года с результатами 15,2 тысячи и 14,6 тысячи реализованных автомобилей соответственно.

Второе место по объемам продаж в России среди китайских компаний занимает Haval. За шесть месяцев россияне приобрели 39,9 тысячи машин этого бренда (+242 процента). Бестселлером Haval остается кроссовер Jolion.

На третьей строчке находится Geely с результатом 32,6 тысячи проданных автомобилей (+312 процентов к прошлогоднему результату). Самая продаваемая модель этого бренда — кроссовер Coolray, который за шесть месяцев 2023 года нашел в России 17,3 тысячи покупателей.

Changan, который в первой половине нынешнего года расширил модельную линейку до 12 моделей (сейчас их уже больше), реализовал 11,3 тысячи машин и заняла четвертую позицию. В июне компании удалось продать на российском рынке 3,6 тысячи автомобилей, что в 10 раз больше, чем год назад. Если Changan удастся сохранить такие темпы продаж, то к концу года они превысят отметку 30 тысяч единиц.

Также в первой половине 2023 года на российском рынке появились новые игроки родом из Китая. Это BAIC, Hongqi, Jetour (в Китае входит в состав Chery, но в России эти компании обособлены), Livan (принадлежит Geely), SWM, Kaiyi и Tank (принадлежит Great Wall, как и Haval). Самый успешный старт среди перечисленных новичков показал Tank, который за три неполных месяца смог продать в России 2,2 тысячи машин.