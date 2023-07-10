Внедорожник Dongfeng Aeolus Haohan получил запас хода около 1350 км

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Dongfeng заявила, что с 9 июля открыты предварительные заказы на ее новый небольшой внедорожник под названием Haohan.

© dongfeng-global.com

Все версии Aeolus Haohan оснащены системой Dongfeng Mach, предлагающей варианты с ДВС, подключаемой и просто гибридным агрегатами.

гибридный силовой агрегат Mach DH-i может разгонять кроссовер от 0 до 100 км/ч за 6 секунд, а полный запас хода HEV и PHEV (NEDC) может достигать 1 200 км и 1 350 км соответственно.