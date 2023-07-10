Дилеры отменили скидки на автомобили. Что будет с ценами на машины

Однако продажи по итогам 2023 года вряд ли станут рекордными - хорошим результатом на российском рынке будет рост хотя бы на 4-5%, что сомнительно в условиях дефицита и роста цен на новые авто. Из-за этого до конца года стоимость моделей в данном сегменте может увеличиться примерно на 30%.