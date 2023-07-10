Дилеры отменили скидки на автомобили. Что будет с ценами на машины

Дилеры уже отменили скидки на автомобили. Что будет с ценами на машины
Снижение курса рубля отразится на стоимости автомобилей, об этом "Российской газете" рассказали опрошенные дилеры. В то же время пока многие продавцы не спешат переписывать прайс-листы, хоть уже и отменили скидки.
"На фоне слабеющего рубля импортеры заняли выжидательную позицию. Если снижение курса продолжится, стоимость автомобилей, вероятнее всего, будет пересмотрена в сторону увеличения уже в июле. Отмечу также, что текущее ценообразование у автопроизводителей построено по курсу 85 рублей за доллар.
Что касается темпов роста цен, то более умеренная динамика наблюдается в сегменте автомобилей, поставляемых официальными дистрибьюторами. Этого удается достичь благодаря сдержанной политике от импортеров, которые берут на себя ослабление резких скачков. Параллельный импорт поменяет цены намного оперативнее.
Из тенденций отмечу также, что многие дилеры уже отменили скидку. В салонах пока еще остаются автомобили по РРЦ, а в последние дни мы фиксируем повышенный спрос на них", - отметил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль добавляет, что колебание валют проявится в прайс-листах в течение примерно двух месяцев, поэтому на сегодняшний день автомобили можно приобрести по ценам июня 2023 года. Но в течение июля - сентября текущего года цены в сегменте новых автомобилей могут увеличиться на 5-10%, если рубль останется по-прежнему нестабильным.
"Новые машины дорожают уже на протяжении нескольких лет, к маю средняя стоимость в сегменте приблизилась к показателю в 2,5 млн рублей, однако спрос на них по-прежнему превышает предложение.
Так, с января по июнь 2023 года россияне приобрели на 14% больше новых авто, чем за аналогичный период прошлого года, а в июне авторынок РФ показал рекордный результат - реализация новых авто увеличилась в 2,5 раза по сравнению с шестым месяцем прошлого года.
Однако продажи по итогам 2023 года вряд ли станут рекордными - хорошим результатом на российском рынке будет рост хотя бы на 4-5%, что сомнительно в условиях дефицита и роста цен на новые авто. Из-за этого до конца года стоимость моделей в данном сегменте может увеличиться примерно на 30%.
Поэтому, если автомобиль необходим, стоит приобретать его сейчас, не рассчитывая на то, что в ближайшее время цены на них снизятся", - рассказал Мигаль.