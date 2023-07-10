Renault начала разработку ДВС вместе с Geely

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Renault Group объявила о запуске созданного в партнерстве с Geely и Aramco подразделения Horse. Штат составит около 9000 сотрудников, помимо того, подразделение будет насчитывать восемь производственных предприятий и три исследовательских центра.

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Заводы Renault по производству двигателей и трансмиссий первоначально будут поставлять детали для автомобилей Renault, Dacia, Nissan и Mitsubishi.

Создание подразделение является лишь одной частью широкомасштабной реструктуризации, объявленной генеральным директором Renault Лукой де Мео. Деятельность Horse также будет проходить за пределами Франции в рамках отдельной компании под названием Ampere, которая сосредоточится на производстве электрокаров.