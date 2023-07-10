Venucia представила новый гибридный кроссовер

Новый кроссовер V Online DD-i Super Hybrid появился у марки Venucia, которая является совместным предприятием Dongfeng Nissan. Об этом пишет Auto.ru.

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Для компании это стало первым гибридным автомобилем с возможностью зарядки от сети. Новинка уже доступна для заказа в Китае. Стоимость оценивается от 118 900 до 149 900 юаней (1,5–1,9 млн рублей).

Габариты кроссовера составляют 4607x1917x1629 мм, расстояние между осями - 2700 мм. Максимальный объем багажника составляет 1520 литров. Автомобиль имеет измененный дизайн передней части, включая другие фары, бампер и радиаторную решетку. Однако дизайн задней части практически остался неизменным.

Интерьер автомобиля сохраняет общую концепцию с двумя дисплеями для приборов и мультимедиа, расположенными в отдельном трапециевидном корпусе, а также с трехспицевым рулевым колесом. Единственное изменение на центральной консоли - это селектор трансмиссии.