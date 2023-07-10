Tesla возобновляет бронирование автомобилей Roadster

Посетители официального сайта Tesla Inc. обнаружат, что они могут оформить предварительный заказ на электромобиль Roadster впервые с тех пор, как прошлой весной эта функция была удалена. Новые автомобили поступят в продажу в 2024 году и требуют залога в размере 50 000 долларов США.

Потенциальные покупатели должны перевести 5000 долларов США при оформлении заказа и еще 45 000 долларов США в течение десяти дней с момента первоначального платежа. Модель Roadster в настоящее время стоит 200 000 долларов в базовой комплектации, но Tesla предупреждает, что цена не является окончательным предложением и может быть пересмотрена. Условия, действительно, те же, что и несколько лет назад.