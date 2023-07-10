АвтоВАЗ рассматривает Вьетнам в качестве партнера
Также компания АвтоВАЗ ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива
АвтоВАЗ рассматривает Вьетнам в качестве партнера. Об этом 10 июля заявил глава российской автомобилестроительной компании Максим Соколов.
В ходе сессии "Восточный вектор: расширяя географию международных кооперационных связей" в рамках выставки "Иннопром-2023" Соколов подчеркнул, что Вьетнам является для АвтоВАЗа наиболее перспективным партнером среди стран Юго-Восточной Азии. Слова главы компании цитирует ТАСС.
Также он сообщил о том, что АвтоВАЗ ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива. Речь идет об Объединённых Арабских Эмиратах и Омане.
Ранее глава российской автомобилестроительной компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ только начинает раскачивать экспортные программы, сейчас объем экспорта в пределах 10 тыс. Но он может вырасти на 50%. Многое будет зависеть от готовности иностранных партнеров на уровне государственного урегулирования, рассказал он. Так, по его словам, в 2023 году предприятие планирует экспортировать 10–15 тыс. автомобилей Lada, а в 2024-м – до 50 тыс.
АвтоВАЗ владеет заводами в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Granta, Largus и Niva. Ранее стало известно о старте производства переднеприводных городских кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.