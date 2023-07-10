Также компания АвтоВАЗ ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива

АвтоВАЗ рассматривает Вьетнам в качестве партнера. Об этом 10 июля заявил глава российской автомобилестроительной компании Максим Соколов.

В ходе сессии "Восточный вектор: расширяя географию международных кооперационных связей" в рамках выставки "Иннопром-2023" Соколов подчеркнул, что Вьетнам является для АвтоВАЗа наиболее перспективным партнером среди стран Юго-Восточной Азии. Слова главы компании цитирует ТАСС.

Также он сообщил о том, что АвтоВАЗ ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива. Речь идет об Объединённых Арабских Эмиратах и Омане.

Ранее глава российской автомобилестроительной компании Максим Соколов заявил, что АвтоВАЗ только начинает раскачивать экспортные программы, сейчас объем экспорта в пределах 10 тыс. Но он может вырасти на 50%. Многое будет зависеть от готовности иностранных партнеров на уровне государственного урегулирования, рассказал он. Так, по его словам, в 2023 году предприятие планирует экспортировать 10–15 тыс. автомобилей Lada, а в 2024-м – до 50 тыс.