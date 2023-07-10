Эксперт оценил возможность появления дешевых водородомобилей

Когда появятся дешевые водородомобили – мнение эксперта
Первый и пока единственный серийный автомобиль на топливных элементах – Toyota Mirai. Но наработки в этом направлении уже есть и у других автопроизводителей.
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Какова сегодня ситуация с водородомобилями? Электричество победило – или еще не окончательно?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:
– Водородомобили тоже ездят на электричестве – их можно назвать более сложными по конструкции, но электромобилями.
Массовыми машины на топливных элементах так и не стали. Единственная полноценно серийная модель – Toyota Mirai, которая выпускается тиражом несколько тысяч в год.
Свой проект автомобиля на топливных элементах был и у АВТОВАЗа — проект «Антэл».