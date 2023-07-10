Эксперт оценил возможность появления дешевых водородомобилей

Экспериментируют с водородом не только Toyota, но также BMW, Hyundai, Honda. Есть и несколько стартапов. Однако вряд ли топливным элементам грозит сколь-нибудь серьезный прорыв в ближайшее время. Обычные электромобили проще по конструкции и гораздо дешевле.