Следующий Mitsubishi L200 будет совершенно другим пикапом

В новом видео Йосики Масуда, возглавляющий проект нового "Тритона", заявил, что инжиниринговая составляющая пикапа не идёт ни на какие компромиссы, добавив, что новинка предложит большую производительность, чем раньше.

Для Mitsubishi L200 "2024 анонсированы новые дизайн, который почти раскрыт, двигатель и подвеска. Дизайн начинают раскрывать на тизерных изображениях, по подвеске сохраняется интрига, а вот по двигателю есть почти стопроцентно точная информация. Под капотом L200 обосновался турбодизель 4N16, который в отличие от нынешнего 4N15 имеет чуть уменьшенный объём, но мощнее и экологичнее.