Audi воскресила NSU Prinz в виде компактного электрокара
Компания Audi разработала концепт электромобиля EP4, который представляет собой переосмысление компактного NSU Prinz 4 1971 года. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда, серийного воплощения машина не получит.
Концепт разработали в честь 150-летия завода в городе Неккарзульм. До этого в нем располагалась штаб-квартира бренда NSU, который в 1969 году выкупила компания Volkswagen и объединила с Auto Union — так и появился Audi. Сейчас на этом предприятии производят флагманские модели — Audi A6, A7, A8 и R8.
EP4 создали с применением оригинального кузова NSU Prinz 4, однако у него полностью изменили переднюю и заднюю часть, а также установили большие колеса и оригинальную подсветку. Шасси доработали — его частично унифицировали с ходовой частью A1. Силовая установка мощностью 240 л.с. размещена на задней оси, а батарею позаимствовали у Audi Q7 TFSI e quattro. На сколько пробега ее хватит — не уточняется.