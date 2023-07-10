Audi воскресила NSU Prinz в виде компактного электрокара

Компания Audi разработала концепт электромобиля EP4, который представляет собой переосмысление компактного NSU Prinz 4 1971 года. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда, серийного воплощения машина не получит.

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Концепт разработали в честь 150-летия завода в городе Неккарзульм. До этого в нем располагалась штаб-квартира бренда NSU, который в 1969 году выкупила компания Volkswagen и объединила с Auto Union — так и появился Audi. Сейчас на этом предприятии производят флагманские модели — Audi A6, A7, A8 и R8.