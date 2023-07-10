GM начала ценовую войну с VW
Американский автопроизводитель General Motors Co объявил о снижении стартовой цены на Cadillac Lyriq в Китае почти на 14 процентов. Таким образом, как пишет SPEEDME.RU, GM присоединился к Volkswagen в новом раунде снижения цен на электрический транспортные средства на рынке, где мировые автомобильные компании находятся под давлением.
Отныне стартовая цена премиального внедорожника Lyriq, который основан на архитектуре GM Ultium EV, составляет без малого 380 тысяч юаней (примерно 52,5 тысячи долларов США).
Ранее этот электрокар стоил почти 440 тысяч юаней (почти 61 тысячу долларов США). Более того, клиенты GM могут рассчитывать на скидку в размере 2,5 тысячи долларов в случае внесения депозита в Китае до конца августа 2023-го года.