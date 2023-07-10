GM начала ценовую войну с VW

Американский автопроизводитель General Motors Co объявил о снижении стартовой цены на Cadillac Lyriq в Китае почти на 14 процентов. Таким образом, как пишет SPEEDME.RU, GM присоединился к Volkswagen в новом раунде снижения цен на электрический транспортные средства на рынке, где мировые автомобильные компании находятся под давлением.

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Отныне стартовая цена премиального внедорожника Lyriq, который основан на архитектуре GM Ultium EV, составляет без малого 380 тысяч юаней (примерно 52,5 тысячи долларов США).