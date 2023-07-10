Глава АвтоВАЗа: машины Lada могут подорожать в ближайшие месяцы

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках проходящей промышленной выставки "Иннопром-2023" сообщил, что колебания курса валют могут повлиять на стоимость автомобилей Lada.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

"В ценах это (рост курса доллара - Приме.ред) может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам", - отметил топ-менеджер.

В настоящее время цены на семейство Lada Granta начинаются от 692 300 рублей - столько стоит седан, лифтбек обойдётся в 722 300 рублей, универсал можно купить за 719 300 рублей (версия Cross дороже - 837 900 рублей), цена на хэтчбек, согласно официальному сайту Lada, - 778 500 рублей.

Прайс на Lada Vesta седан стартует от 1 239 900 рублей, универсал стоит 1 329 900 рублей, Cross-версии - от 1 542 900 и 1 511 900 соответственно.

Lada Niva Legend стоит от 821 900 рублей, Niva Travel - от 1 042 900 рублей.