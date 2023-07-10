Ограничении в получении водительских удостоверений вступают в силу 11 июля

Призывникам, которые не встали на воинский учет, а также тем, кто уже стоит на воинском учете, но не является по повестке в военкомат, ограничат получение или действие водительских удостоверений. 11 июля вступает в силу соответствующий приказ МВД.

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Напомним, в апреле этого года вступили в силу поправки в Закон "О безопасности дорожного движения", инициированные Министерством обороны РФ. В них прописывается, что если в Едином реестре граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, нет сведений о человеке, который хочет получить водительское удостоверение, то его права на получение этого документа ограничиваются. Вплоть до того момента, пока он не встанет на воинский учет. Именно во исполнение этих поправок в закон и был разработан порядок ограничения такого права, утвержденный приказом МВД.

В нем говорится, что после поступления в этот Единый реестр сведений об ограничениях в отношении того или иного призывника они в течение суток вносятся в федеральную информационную систему Госавтоинспекции. То есть человек, который не исполняет свою воинскую обязанность, уже нигде в России не сможет получить права.

Однако если он все-таки явится в военкомат, то после внесения соответствующих сведений в реестр в течение суток ограничения на права снимаются.