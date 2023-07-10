Цены на Lada Vesta у дилеров снизились после предупреждения АвтоВАЗа

Дилеры снизили цена на Lada Vesta после предупреждения АвтоВАЗа. Как сообщает Autonews, сейчас стоимость авто в шоурумах соответствует рекомендованной производителем цене в 1 млн 239 тысяч рублей, а некоторые даже предлагают скидку в 30 тысяч рублей.

Напомним, что в июне АвтоВАЗ обещал принять меры в отношении дилеров, которые продавали обновленную Lada Vesta NG по завышенной цене. В частности, глава компании Максим Соколов пригрозил отрезать продавцов от новых поставок моделей.

При этом дилеры объясняли завышенные цены установкой дополнительных опций, в том числе сигнализаций и дополнительной шумоизоляции. Стандартная опция могла делиться на несколько — сигнализация шла отдельно от охранной системы, хотя это по сути части одного устройства.