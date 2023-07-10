Президент АвтоВАЗа объяснил, почему у новой Lada китайский логотип

"Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа 70-х годов. Кроме того это обусловлено необходимостью ускорить продвижение именно этого продукта, потому что изображение бренда на подушке безопасности - один из элементов активной безопасности - является сертифицирующим признаком автомобиля и требует очень длительного процесса дополнительной сертификации", - рассказал топ-менеджер в кулуарах выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.