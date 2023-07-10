Президент АвтоВАЗа объяснил, почему у новой Lada китайский логотип
АвтоВАЗ планирует в будущем поменять логотип китайского партнера на руле кроссовера Lada X-Cross 5 на собственный. Об этом заявил президент российской компании Максим Соколов.
"Я бы сказал, что это нейтральный шильдик. Между прочим, геометрия напоминает геометрию эмблемы ВАЗа 70-х годов. Кроме того это обусловлено необходимостью ускорить продвижение именно этого продукта, потому что изображение бренда на подушке безопасности - один из элементов активной безопасности - является сертифицирующим признаком автомобиля и требует очень длительного процесса дополнительной сертификации", - рассказал топ-менеджер в кулуарах выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.
Серийное производство Lada X-Cross 5 стартовало 17 июня 2023 года, оно налажено на "Lada Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan). В основе кроссовера лежит китайский "паркетник" FAW T77, который под оригинальным брендом продавался и на российском рынке.
Состав комплектаций обещали раскрыть ближе к началу продаж, которое запланировано на третий квартал текущего года, то есть с июля по сентябрь. На данный момент известно, что Lada X-Cross 5 оснащается турбированным двигателем 1,5 литра, выдающим 160 л.с. и агрегатированным 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением. В зависимости от комплектации модель может быть укомплектована системами ADAS, панорамной крышей, системой камер кругового обзора.
В будущем на питерском предприятии автопроизводитель собирается начать выпуск автомобиля класса D - седана.