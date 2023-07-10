Три завода Toyota остановили из-за непогоды

Автоконцерн Toyota Motor приоcтановил работу трех заводов, расположенных на острове Кюсю, после того, как в Японии прошли мощные ливневые дожди. Об этом сообщает о ссылкой на заявление компании.

Заводы Канда, Кокура и Маята будут простаивать в понедельник, но уже во вторник они должны возобновить работу. Также на острове Кюсю приостановлено производство автомобилей Daihatsu.