Три завода Toyota остановили из-за непогоды

Автоконцерн Toyota Motor приоcтановил работу трех заводов, расположенных на острове Кюсю, после того, как в Японии прошли мощные ливневые дожди. Об этом сообщает о ссылкой на заявление компании.
Заводы Канда, Кокура и Маята будут простаивать в понедельник, но уже во вторник они должны возобновить работу. Также на острове Кюсю приостановлено производство автомобилей Daihatsu.
В результате ливневых осадков на юго-западе Японии один человек погиб и еще один пропал без вести. Более 200 тыс. человек получили рекомендации эвакуироваться из опасных районов из-за возможных оползней и разлива рек. Метеорологическая служба Японии ввела в двух префектурах высший уровень предупреждения об опасности.
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