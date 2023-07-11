АвтоВАЗ обновил прошивку антикризисной версии Lada Niva Travel

Российский производитель АвтоВАЗ выпустил новую заводскую прошивку для внедорожников Lada Niva Travel. Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн». Новое программное обеспечение I815TB02 для блока управления двигателем решает основные проблемы антикризисной версии внедорожника Lada.

После установки прошивки в блок управления двигателем были решены проблемы с запуском двигателя, решены проблемы с троением, а в движении внедорожник стал более комфортным. Новая версия прошивки доступна для автомобилей Lada Niva Travel с блоком управления м74.9 и прошивкой I812TA01.