Changan представил в России седан Lamore

Вопрос только в том, а не поздно ли компания Changan задумалась о нише седанов. Все-таки предложений со стороны китайских автопроизводителей в этом сегменте уже достаточно много, поэтому успех нового седана будет зависеть не столько от его технических характеристик, сколько от привлекательности цены, которая, кстати на Lamore пока не озвучена.