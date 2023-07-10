Changan представил в России седан Lamore
Компания Changan представила на выставке "Иннопром-2023" седан Lamore. Автомобиль должен появиться на нашем рынке до конца года.
Переднеприводный седан комплектуется полутораметровые турбомотором мощностью 180 л.с, который развивает 300 Нм крутящего момента и трудится в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Габариты автомобиля - 4770/1840/1440 мм. Колесная база 2765 мм.
Автомобиль оснащен светодиодной оптикой и полным набором ассистентов активной безопасности.
Внутри - овальный руль и расположенный над ним экран виртуальных приборов с дополнительными боковыми секциями. Есть и большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы.
Вопрос только в том, а не поздно ли компания Changan задумалась о нише седанов. Все-таки предложений со стороны китайских автопроизводителей в этом сегменте уже достаточно много, поэтому успех нового седана будет зависеть не столько от его технических характеристик, сколько от привлекательности цены, которая, кстати на Lamore пока не озвучена.