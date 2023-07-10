В России начались продажи BAIC X7 по цене от 3,5 млн рублей

Автодилеры привезли на продажу в Россию кроссоверов BAIC X7, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления с автомобилями 2023 года выпуска опубликованы в классифайдах продавцами из Московской области и Приморского края.

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BAIC X7 дебютировал в Китае три года назад, это самый дорогой кроссовер в модельном ряду марки. Весной текущего года автопроизводитель представил рестайлинговую версию паркетника. Цена обновленного автомобиля у продавцов из России начинается от 3,5 млн руб., а дорестайлинговый X7 дилеры оценили в 2,2-2,6 млн руб.

С обновлением кроссовер прибавил в длине с 4710 мм до 4755 мм, он также получил новую оптику, другие бамперы и безрамочную решетку радиатора. BAIC X7 предлагается в России с турбомотором 1,5 (188 л.с.; 275 Нм) и семиступенчатым преселективным «роботом». На домашнем рынке также доступны модификации с гибридной силовой установкой.

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