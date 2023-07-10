Skywell предупредила о подорожании автомобилей в России

Марка Skywell в своем Telegram-канале предупредила о подорожании автомобилей в России.

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"C августа стоимость импортных автомобилей повысится. Это коснется в том числе электроавтомобилей и машин с гибридным приводом", - говорится в сообщении.

Модельный ряд компании представлен в России кроссоверами ET5 (от 3 980 000 рублей) и HT-i (от 3 990 000 рублей).