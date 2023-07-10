$91.69-0.8899.82-0.90

Компания Skywell предупредила о подорожании автомобилей в России

Марка Skywell в своем Telegram-канале предупредила о подорожании автомобилей в России.

Skywell предупредила о подорожании автомобилей в России
© Российская Газета

"C августа стоимость импортных автомобилей повысится. Это коснется в том числе электроавтомобилей и машин с гибридным приводом", - говорится в сообщении.

Модельный ряд компании представлен в России кроссоверами ET5 (от 3 980 000 рублей) и HT-i (от 3 990 000 рублей).

Ранее, напомним, российские автопроизводители заявили, что из-за повышения с 1 августа утильсбора не собираются переписывать прайс-листы на свою продукцию.