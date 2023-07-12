Предсерийный ГАЗ "Валдай City" заметили на дорожных испытаниях

На дорожных испытания в Нижнем Новгороде сфотографировали предсерийный ГАЗ "Валдай City". Снимки публикует RCI News.

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Автомобиль создан на базе грузовика "Валдай Next". Новая модель получила переднюю часть "ГАЗелевской" кабины.

"Валдай City" крупнее "ГАЗели City", но компактнее "ПАЗиков" (Вектора Next или Citymax-9): этот городской автобус малого класса обладает вместимостью в 32 пассажира (в салоне есть 21 место для сидения) и низким уровнем пола.

Среди других особенностей модели - широкая дверь, пневмоподвеска и система опускания одного борта на остановках.

Прототип "Валдай City" был представлен Горьковским автозаводом ещё в 2021 году. Ранее сообщалось, что выпускать модель будут на Павловском заводе.