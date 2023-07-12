Предсерийный ГАЗ "Валдай City" заметили на дорожных испытаниях
На дорожных испытания в Нижнем Новгороде сфотографировали предсерийный ГАЗ "Валдай City". Снимки публикует RCI News.
Автомобиль создан на базе грузовика "Валдай Next". Новая модель получила переднюю часть "ГАЗелевской" кабины.
"Валдай City" крупнее "ГАЗели City", но компактнее "ПАЗиков" (Вектора Next или Citymax-9): этот городской автобус малого класса обладает вместимостью в 32 пассажира (в салоне есть 21 место для сидения) и низким уровнем пола.
Среди других особенностей модели - широкая дверь, пневмоподвеска и система опускания одного борта на остановках.
Прототип "Валдай City" был представлен Горьковским автозаводом ещё в 2021 году. Ранее сообщалось, что выпускать модель будут на Павловском заводе.
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