В РФ ввели временный запрет сдавать на права после вождения в пьяном виде

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Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, документ запрещает допускать к экзаменам на водительские права тех, кто был лишен прав за нетрезвую езду или отказ от медосвидетельствования. Согласно КоАП, лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания его исполнения. В течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на права и получать их, говорится в сообщении.

Также в законе уточняется порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами (ТС). К примеру, управлять автобусами разрешат при наличии стажа вождения легковых автомобилей и грузовиков не менее года. К сдаче экзаменов на право управления трициклами, квадрициклами и другими ТС будут допускать с 17 лет.

Кроме того, в документе прописаны особенности замены иностранных водительских удостоверений в РФ. Так, иностранные и международные водительские удостоверения признаются недействительными по истечении одного года с даты получения иностранцами вида на жительства РФ или российского гражданства.

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