Rolls-Royce пригрозил клиентам включением в черный список

Rolls-Royce начнет заносить клиентов в черный список
Как сообщает SPEEDME.RU, глава Rolls-Royce объявил о включении в черный список покупателей, которые приобретут новый Spectre с целью получения прибыли. Торстен Мюллер-Отвос заявил, что потенциальные покупатели Spectre должны будут пройти квалификацию перед тем, как иметь возможность внести заказ на автомобиль.
Кроме того, есть вероятность, что не все желающие смогут приобрести Spectre, так как количество мест в книге заказов ограничено. Если клиенты решат перепродать автомобиль, они будут навсегда лишены возможности покупки Rolls-Royce.
Ожидается, что поставки Spectre начнутся в конце 2023 года. Среди заказчиков Spectre около 40% — новые клиенты бренда.