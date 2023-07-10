Rolls-Royce пригрозил клиентам включением в черный список

Как сообщает SPEEDME.RU, глава Rolls-Royce объявил о включении в черный список покупателей, которые приобретут новый Spectre с целью получения прибыли. Торстен Мюллер-Отвос заявил, что потенциальные покупатели Spectre должны будут пройти квалификацию перед тем, как иметь возможность внести заказ на автомобиль.

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Кроме того, есть вероятность, что не все желающие смогут приобрести Spectre, так как количество мест в книге заказов ограничено. Если клиенты решат перепродать автомобиль, они будут навсегда лишены возможности покупки Rolls-Royce.