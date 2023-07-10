Итальянское правительство заставит Stellantis увеличить объемы производства
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Stellantis вероятнее всего расширит свое производство в Италии. Об этом рассказал министр промышленности Италии Адольфо Урсо.
В заявлении, которое было опубликовано после того, как стороны встретились в Риме 10 июля, Уросо рассказал о том, что министерство и компания планируют подписать сделку по производству итальянских автомобилей к концу июля. Это нужно для того, чтобы обратить вспять негативную тенденцию последних 20 лет.
Stellantis является крупнейшим автопроизводителем Италии, он произвел более 700 000 машин в 2022 году. В 2023 году объем должен вырасти до 800 000 автомобилей. Fiat Chrysler, который объединился с французской PSA в начале 2021 года для создания Stellantis, в последний раз произвел более миллиона автомобилей в Италии в 2017 году.