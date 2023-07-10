Итальянское правительство заставит Stellantis увеличить объемы производства

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Stellantis вероятнее всего расширит свое производство в Италии. Об этом рассказал министр промышленности Италии Адольфо Урсо.

© Моя Москва.онлайн

В заявлении, которое было опубликовано после того, как стороны встретились в Риме 10 июля, Уросо рассказал о том, что министерство и компания планируют подписать сделку по производству итальянских автомобилей к концу июля. Это нужно для того, чтобы обратить вспять негативную тенденцию последних 20 лет.