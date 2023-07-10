16 автомобильных компаний договорились о прекращении ценовых войн в Китае

Tesla, BYD и еще больше дюжины автопроизводителей подписали обязательство придерживаться «ключевых социалистических ценностей» и принципов честной конкуренции, иными словами, отказались от ведения ценовых войн — «безрассудного» снижения стоимости моделей для наращивания доли рынка, зачастую за счет других брендов и более мелких конкурентов.

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Tesla снижала цены с прошлого года, чем вызвала недовольство со стороны клиентов, которые купили машины за прежнюю стоимость. Так, например, в начале этого года несколько сотен владельцев электрокаров бренда собрались в распределительном центре Tesla в Шанхае, чтобы выразить протест. Они заявляли, что решились на покупку машины из-за окончания программы госсубсидий в конце 2022 года и не ожидали столь резкого удешевления сразу после ее завершения.

Как пишет Financial Times, BYD, один из главных конкурентов Tesla в Китае, тоже наращивал долю продаж. Это привело к тому, что за первые два месяца нынешнего года BYD реализовал на домашнем рынке в пять раз больше машин, чем Tesla. Теперь же компании, а также еще 14 автопроизводителей (какие именно, не уточняется), договорились о «перемирии» и соблюдении «ключевых социалистических ценностей».