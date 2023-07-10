16 автомобильных компаний договорились о прекращении ценовых войн в Китае

Tesla и еще 15 автопроизводителей отказываются от ценовых войн в Китае
Tesla, BYD и еще больше дюжины автопроизводителей подписали обязательство придерживаться «ключевых социалистических ценностей» и принципов честной конкуренции, иными словами, отказались от ведения ценовых войн — «безрассудного» снижения стоимости моделей для наращивания доли рынка, зачастую за счет других брендов и более мелких конкурентов.
Tesla снижала цены с прошлого года, чем вызвала недовольство со стороны клиентов, которые купили машины за прежнюю стоимость. Так, например, в начале этого года несколько сотен владельцев электрокаров бренда собрались в распределительном центре Tesla в Шанхае, чтобы выразить протест. Они заявляли, что решились на покупку машины из-за окончания программы госсубсидий в конце 2022 года и не ожидали столь резкого удешевления сразу после ее завершения.
Как пишет Financial Times, BYD, один из главных конкурентов Tesla в Китае, тоже наращивал долю продаж. Это привело к тому, что за первые два месяца нынешнего года BYD реализовал на домашнем рынке в пять раз больше машин, чем Tesla. Теперь же компании, а также еще 14 автопроизводителей (какие именно, не уточняется), договорились о «перемирии» и соблюдении «ключевых социалистических ценностей».
В Tesla подписание этого соглашения газете не прокомментировала. При этом Financial Times отмечает, что китайский рынок чрезвычайно важен для компании, так как на него приходится чуть менее одной трети годового объема продаж.