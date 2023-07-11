Hyundai запустила продажи кроссовера Exter по цене Lada Granta

Компания Hyundai полностью рассекретила новую модель Exter, которая дебютировала на рынке Индии, но имеет и глобальные перспективы.

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Hyundai Exter создан на платформе хэтчбека Grand i10 Nios. Размер колёсной базы машины - 2450 мм. Длина кроссовера составляет всего 3815 мм, а ширина кузова равна 1710 мм. Зато дорожный просвет "взрослый" - 185 мм.

Разумеется, подвеска сделана по максимально бюджетным лекалам, и спереди имеет стойки McPherson, сзади - полузависимая схема.

В базовое оснащение входят шесть подушек безопасности, антиблокировочная система тормозов, кондиционер и цифровые приборы. В версии на ступеньку выше появляются мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, в более дорогих есть круиз-контроль, люк в крыше, камера заднего вида, климат-система, штатный видеорегистратор.

Пресс-служба Hyundai

Пресс-служба Hyundai

Hyundai Exter доступен с турбомотором 1,2 литра, который в бензиновой модификации выдаёт 83 л.с. и 114 Нм, а в битопливной, при условии работы на метане - 69 л.с. и 95 Нм. Метановый "Экстер" доступен только на "ручке", а для бензиновой модификации также предложен простенький "робот" с одним сцеплением.

Цены на Hyundai Exter в Индии стартуют от 600 тысяч рупий (672 000 рублей), топовая версия обойдётся в 1 млн рупий (1 120 000 рублей).