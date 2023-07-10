Названа причина затора у Крымского моста
Пробки на подъезде к Крымскому мосту в начале недели связаны с предпочтением четверти путешественников заезжать в места отдыха именно в понедельник. Таким образом «РИА Новости» объяснил заторы вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«Исторически так сложилось, что 25% туристов предпочитают заезжать в места отдыха в понедельник. Если бы заезды распределялись равномерно, то такого бы не было. На прошлой неделе было то же самое. Это цикл загрузки», — приводятся в материале его слова.
В связи с этим Ромашкин призвал россиян, желающих не попасть в пробку, заезжать на полуостров со вторника-среды.
Ранее сообщалось, что пробка к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края 10 июля выросла до 1200 машин.
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