В России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном виде

Прежде уличенные в езде в нетрезвом виде россияне временно не смогут получить водительское удостоверение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе отмечается, что граждане, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения будут временно лишены возможности сдавать экзамены на права.

Эта же мера касается тех лиц, в отношении которых составлялся протокол о езде в нетрезвом виде. Уточняется, что россияне не смогут получить новое удостоверение в течение года после назначения административного наказания за езду в пьяном виде.