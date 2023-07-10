Haval рассекретил интерьер большого внедорожника H5

При габаритной длине 5190 мм и колесной базе 3140 мм внедорожник H5 станет самым крупным в линейке китайского бренда. Автомобиль получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 165 л.с., а также дизель того же объема в двух вариантах мощности - 197 или 224 л.с.