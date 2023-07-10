Haval рассекретил интерьер большого внедорожника H5
Китайский бренд Haval рассекретил интерьер внедорожника H5, сообщает CarNewsChina.
При габаритной длине 5190 мм и колесной базе 3140 мм внедорожник H5 станет самым крупным в линейке китайского бренда. Автомобиль получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 165 л.с., а также дизель того же объема в двух вариантах мощности - 197 или 224 л.с.
Интерьер автомобиля получил хромированные элементы отделки и кожаные кресла с фигурной прошивкой. Комбинация приборов и центральный дисплей в автомобиле выполнены в виде планшетов, установленных на передней панели. Под центральным экраном предусмотрены парные пятиугольные дефлекторы обдува.
В зоне управления кондиционером предусмотрен блок физических кнопок. Для задних кресел предусмотрена регулировка наклона секции спинки.
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