Китайский бренд Dongfeng станет Lada

Заводу "Лада Ижевск" (бывший Иж-авто) нашли производственного партнёра. Это китайская фирма Dongfeng. Эту информацию подтвердили Telegram-каналу "Автопоток" два независимых источника на АвтоВАЗе.

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Сборка китайских автомобилей в Ижевске начнётся уже в конце этого года. Какие модели планируется собирать, мы пока не выяснили. Неочевидной становится и перспектива сборки Dongfeng на "Автоторе", о чем сообщалось ранее.

Напомним, в Ижевске собирали Lada Vesta. Но в прошлом году АвтоВАЗ объявил, что переносит выпуск семейства в Тольятти. А на "Лада Ижевск" в будущем планируется собирать электрическую Lada Largus.