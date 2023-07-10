Автоэксперт рассказал о самых распространенных способах автоугона летом

По его словам, летом автомобили чаще всего угоняют, когда владельцы оставляют их у водоёма, а сами уходят на отдых.

«Кражи машин на пляжах очень распространены. Человек паркуется где-то в лесополосе, идет купаться, и в это время злоумышленники крадут ключи, оставленные на берегу», – пояснил эксперт.

Кондрашов также добавил, что ещё одним частым способом автоугона летом является кража ключей у женщин-водителей. Эксперт объяснил, что зачастую женщины-водители надевают летом платья без карманов, а ключи от автомобиля оставляют в сумках. При этом украсть сумку гораздо проще, чем достать ключи из кармана одежды. Однако Кондрашов подчеркнул, что в большинстве случаев ключи и вовсе не требуются для автоугона – как правило, злоумышленники используют вместо них специальные технические средства.