В сети появилось видео, на котором запечатлен кортеж президента США Джо Байдена в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.

Отмечается, что всего американского президента сопровождал 41 автомобиль. 40 из них являлись правительственными автомобилями, а ещё один оказался скорой помощью. Назначение кареты медиков в кортеже Байдена остаётся неизвестным.