В кортеже Байдена насчитали 41 автомобиль
В сети появилось видео, на котором запечатлен кортеж президента США Джо Байдена в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.
Отмечается, что всего американского президента сопровождал 41 автомобиль. 40 из них являлись правительственными автомобилями, а ещё один оказался скорой помощью. Назначение кареты медиков в кортеже Байдена остаётся неизвестным.
10 июля Джо Байден прибыл в Литву на саммит НАТО. Ранее стало известно, что на этом саммите участники альянса рассмотрят план на случай российской атаки. Это случится впервые со времён холодной войны.
Рамблер: главные новости