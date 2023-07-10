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В кортеже Байдена насчитали 41 автомобиль

В сети появилось видео, на котором запечатлен кортеж президента США Джо Байдена в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.

Отмечается, что всего американского президента сопровождал 41 автомобиль. 40 из них являлись правительственными автомобилями, а ещё один оказался скорой помощью. Назначение кареты медиков в кортеже Байдена остаётся неизвестным.

Стало известно, посетит ли Зеленский саммит НАТО в Вильнюсе

10 июля Джо Байден прибыл в Литву на саммит НАТО. Ранее стало известно, что на этом саммите участники альянса рассмотрят план на случай российской атаки. Это случится впервые со времён холодной войны.

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