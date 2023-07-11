Aston Martin V12 Vantage с механической КПП готовится к дебюту

V12 Vantage продолжает свой прощальный тур, и последняя версия будет оснащена механической коробкой передач. Aston Martin работает над новым Vantage, поэтому удивление было поднято, когда фотографы-шпионы сфотографировали V12 Vantage, проходящий испытания в Европе.

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На первый взгляд, автомобиль не выглядит слишком примечательным, за исключением наклеек с указанием, что это «прототип». Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается тройная выхлопная система, установленная по центру, вместо обычной двойной выхлопной системы.

Это само по себе интересно, но салон, похоже, скрывает механическую коробку передач. Это всего лишь предположение, но мы видим черную накидку, закрывающую высокий объект, выступающий из центральной консоли. Последний также был переработан, поскольку «капюшон» над поворотным контроллером был сброшен, и это, по-видимому, делает переключение передач намного более эргономичным.

Когда в 2022 году был представлен V12 Vantage, Aston Martin назвал его «захватывающим финалом культовой родословной» и «последним разом, когда на Vantage будет установлен 5,2-литровый твин-турбо V12». Однако вскоре после появления купе компания выпустила V12 Vantage Roadster.

Купе V12 Vantage было выпущено ограниченным тиражом в 333 экземпляра и может разгоняться от 0 до 96 км/ч за 3,4 секунды благодаря двигателю мощностью 690 л.с. V12 Vantage Roadster встречается еще реже, так как производство было ограничено 249 экземплярами. V12 Vantage с механической коробкой передач дебютирует завтра и будет продаваться в еще меньших количествах.