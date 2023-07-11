В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Со вторника, 11 июля, начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки и уклоняется от призыва. Соответствующий приказ МВД вступил в силу, передает ТАСС.

© Depositphotos

Из документа следует, что решение об ограничении права управления автомобилем будет внесено в реестр воинского учета. В течение суток информацию об этом получат в МВД — в специальное программное обеспечение внесут информацию о таких водителях.

Отменить ограничения для уклонистов можно будет в случае, если сведения об отмене ограничений появятся в реестре воинского учета.