В России предложили ввести обязательную сертификацию электросамокатов

В Минпромторге России прорабатывают вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Об этом сказано в письме МВД в адрес депутата Госдумы Александра Якубовского, передают «Известия».

С февраля 2023 года в стране действует ГОСТ для электросамокатов, но это добровольный стандарт, уточнили в Минпромторге.

Эксперты напомнили, что электросамокаты часто становятся причиной ДТП. Помимо этого, они и сами по себе могут представлять опасность. К примеру, дешевые модели загораются и часто взрываются, пишут журналисты. Следующим шагом после введения сертификации должна стать обязательная регистрация электросамокатов в ГИБДД.

Количество ДТП с электросамокатами в первом полугодии текущего года выросло на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом «Известиям» рассказал в начале июля начальник Госавтоинспекции Михаил Черников.

Как уточняют специалисты, формируя перечень обязательных требований для сертификации, необходимо будет ввести такие требования, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники.

В итоге появится возможность идентифицировать и привлекать к ответственности нарушителей скоростного режима, также уточнили эксперты.

В конце мая Александр Якубовский предложил Минтрансу и МВД на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час и ввести еще ряд мер.