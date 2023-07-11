ГИБДД с 11 июля начнет осуществлять надзор по новому порядку

С 11 июля для сотрудников Автоинспекции в России вступает в силу новый порядок надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщают «Известия».

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Министерство внутренних дел РФ обновило порядок надзора за соблюдением водителями, пешеходами и пассажирами требований законодательства о безопасности. Пересмотрен перечень действий, совершаемых в рамках надзора. Уточнены нормы об оформлении документов об автоаварии без участия сотрудников правоохранительных органов. Часть поправок связана с принятием закона, которым на полицейских возложена обязанность сообщать близкому пострадавшего о принятых мерах помощи или о его госпитализации.