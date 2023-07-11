ГИБДД с 11 июля начнет осуществлять надзор по новому порядку
С 11 июля для сотрудников Автоинспекции в России вступает в силу новый порядок надзора за соблюдением требований законодательства о безопасности дорожного движения, сообщают «Известия».
Министерство внутренних дел РФ обновило порядок надзора за соблюдением водителями, пешеходами и пассажирами требований законодательства о безопасности. Пересмотрен перечень действий, совершаемых в рамках надзора. Уточнены нормы об оформлении документов об автоаварии без участия сотрудников правоохранительных органов. Часть поправок связана с принятием закона, которым на полицейских возложена обязанность сообщать близкому пострадавшего о принятых мерах помощи или о его госпитализации.
Согласно документу, автоинспекторы будут фиксировать нарушения техническими средствами при скрытом патрулировании, требовать от шоферов прекратить движение при неисправности тормозов, или рулевого управления, а также принимать другие меры. Кроме того, в приказе указана возможность предоставления документов в электронном виде, но бумажные версии должны быть в наличии.