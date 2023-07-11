Hyundai покажет обновленный кроссовер Santa Fe летом 2023 года

Производитель Hyundai готовится к презентации популярного кроссовера, который прошел обновление. Мировая премьера Santa Fe состоится через несколько недель.

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Ранее в компании Hyundai сообщали, что обновленный Santa Fe будет представлен летом текущего года. Точные сроки не были обозначены, но премьера приближается и автомобиль почти полностью рассекречен.

Шпионские снимки дают понять, что пятое поколение Santa Fe получило значительные изменения. Прототипы кроссовера прибавили в размерах кузова и получили более угловатое оформление. Тестовые автомобили ранее были замечены с крупными рейлингами на крыше и новой оптикой. Одна из особенностей - фары в форме буквы “Н”, которые одновременно выполняют функции сигналов поворота. Задние поворотники в автомобиле расположены низко.

В салоне кроссовера предусматриваются более значительные перемены. Так, производитель использует широкий дисплей, которые объединяет приборную панель и экран развлекательного комплекса. На центральной консоли все еще есть привычные элементы управления. Рулевое колесо в автомобиле получило двухцветное оформление и отделку кожей.

Селектор коробки передач может быть перенесен на рулевую колонку. Это позволит освободить место в передней части и разместить больше отсеков для хранения вещей или установки дополнительного оборудования.