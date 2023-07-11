Хэтчбек Peugeot 208 получил ряд обновлений

Автопроизводитель Peugeot представил обновление хэтчбека 208. Появление рестайлинга соответствует рыночному возрасту модели.

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Peugeot 208 в рамках обновления получил другой дизайн передней части кузова. Одна из особенностей - светодиодное оформление, которое было позаимствовано у гиперкара 9Х8. В передней части теперь есть по три светодиодных “когтя”, а ранее использовался только один. Блок-фары во всех исполнениях тоже получили заметную доработку.

Интерьер автомобиля получил ряд обновлений. Так, производитель использует более качественные материалы в отделке - алькантару черного цвета с зеленым швом. Такая отделка предусматривается в качестве опции для исполнения GT.

В исполнении Allure и GT производитель предлагает цифровую панель приборов с дисплеем на 10 дюймов. В базовой комплектации заявлена аналоговая панель и экран на 3.5 дюйма. Для информационно-развлекательного комплекса теперь предусматривается дисплей диагональю 10 дюймов. Еще одна особенность в салоне - новый селектор коробки передач. Предусматривается он только в версиях с механической трансмиссией.

Для обновленного электрического e-208 предусмотрели больший запас хода. Теперь автомобиль на полном заряде способен проезжать до 400 км. В оснащении электрического хэтчбека предусматривается двигатель, производительность которого равна 156 л.с. Производитель также предлагает гибриды в линейке. Мощность в таких версиях составляет 100 и 136 л.с.