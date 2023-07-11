Представлен новый Dongfeng Captain-T — российский фургон на китайском шасси

Компания Dongfeng продолжает расширять линейку автомобилей. В начале текущего года на рынке был представлен новый Captain-T.

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Dongfeng Captain-T - универсальный транспорт. Производитель предусматривает несколько вариантов надстроек вместе с компанией “Промышленные технологии”. Каждый покупатель имеет возможность выбрать оформление транспорта под собственные потребности. В разных исполнениях транспорт подходит для перевозки грузов определенного размера.

Так, в линейке есть версии с грузоподъемностью 1200 кг. При изготовлении надстроек применялся прочный и легкий материал, что позволило сократить массу транспорта и увеличить его грузоподъемность.

Dongfeng Captain-T, по заявлению производителя, подходит для эксплуатации в Москве и других крупных городах. В оснащении предусматривается дизельная силовая установка, рабочий объем которой равен 2.2 литра, а производительность - 128 л.с. В паре с мотором функционирует пятиступенчатая механическая трансмиссия. Такая основа позволяет плавно передавать мощность на колеса.

Акцент при создании фургона делался на заднюю подвеску. Здесь используются пневматические баллоны, благодаря которым обеспечивается высокий уровень комфорта.

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Компания Dongfeng изготавливает продукцию таким образом, чтобы она была доступна для разных категорий населения. В самой простой версии модель Captain-T предлагается по цене от 2 550 000 рублей. Такое предложение действительно считается выгодным для клиентов, желающих приобрести функциональный грузовой транспорт.