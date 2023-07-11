До России добрался новый Dacia Sandero

Один из дилеров привез в Россию новый хэтчбек Dacia Sandero. Как выяснила "Российская газета", за машину 2023 года с минимальным пробегом просят 2 047 000 рублей.

В объявлении говорится, что автомобиль произведет в Испании. У него действующий ЭПТС, а в ДТП машина не участвовала.

"Крашенных элементов кузова нет. Отличное техническое состояние и внешний вид. Хорошая комплектация", - отмечает продавец.

У Sandero литровый двигатель (90 л.с.), который работает вместе с вариатором.

Ранее "РГ" сообщала, что четвертое поколение Dacia Sandero появится в 2027-2028 годах, в котором просуществует до 2034-2035 годов и станет флагманом на пути марки к декарбонизации модельного ряда.