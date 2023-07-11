Стало известно, какие автомобили в России ломаются реже остальных
Сервис проверки истории авто «Автотека» (проект компании «Авито») совместно с маркетплейсом запчастей «ЕвроАвто» выяснили, какие автомобили возрастом до 5 лет ломаются реже всего. Как сообщает «Российская газета», анализ был проведен на предприятиях сети станций техобслуживания (СТО) «ЕвроАвто» в Санкт-Петербурге.
В массовом сегменте лидерами стали SsangYong, Seat и GAC — машины этих марок заезжали в сервис в среднем 1 раз за 6 месяцев. Значительно приезжали владельцы Daihatsu и Ravon: более 3,5 раз за полгода. В частности, Daihatsu Terios (J2) приезжали в автосервис 4 раза, а Ravon R4 — 4,5.
Аналитики отмечают, что среди моделей этого сегмента реже всех на СТО приезжали SsangYong Actyon Sport, Seat Alhambra, GAC GS8, Changan UNI-K, Changan CS75. Также нечасто за ремонтом обращались владельцы сразу пяти моделей Honda: Odyssey V, Accord X, Freed, Pilot и Civic.
Лидерами в премиум-марках оказались GM и Chrysler. Volvo занял третье место. Четвертое оказалось за Infiniti, пятое — за BMW. Чаще всего ремонт требовался Jaguar и Mini.
Среди самых надежных моделей премиум-сегмента оказались GM GMC Terrain, Chrysler Pacifica, Volvo V60, Volvo V90 Cross Country, Lexus LS, Lexus UX200. Еще четыре строчки заняли автомобили Jeep — Grand Cherokee, Patriot, Wrangler, Cherokee.
В люксовом сегменте лидерами стали Rolls-Royce и Alfa Romeo — они заезжали на СТО в среднем по одному разу. Не лучшая ситуация наблюдается с Tesla Model 3 и Mercedes Benz GLE Coupe C292: их обладатели приезжали на обслуживание более двух раз.
В целом в списке надежных оказались Rolls-Royce Wraith, Alfa Romeo Stelvio, Alfa Romeo Giulietta, три модели Bentley (Continental Flying Spur, Bentayga, Continental GT), а также четыре модели Porsche: 718 Boxster (982), 718 Cayman (982), Porsche 911 (991), Porsche 911 (992).