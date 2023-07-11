Раскрыта примерная стоимость Evolute i-Sky в России

Предварительную стоимость новинки, которая выйдет на российский рынок в третьем квартале нынешнего года, журналистам озвучил гендиректор липецкого завода «Моторинвест» Андрей Резников. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Резникова, электрический кроссовер обойдется россиянам «дешевле четырех миллионов рублей с учетом субсидий».

© Evolute

Озвученная Резниковым цена — примерная, официальный же прайс-лист будет обнародован ближе к запуску модели. По словам собеседника агентства, скидку на новую модель Evolute можно будет получить при покупке автомобиля по программе льготного кредитования. «Мы хотели бы в конце третьего квартала начать уже продажи машин, произведенных в России на заводе «Моторинвест» в Липецкой области и, соответственно, в четвертом квартале запустить полномасштабные продажи по всей дилерской сети», — добавил он. Отгрузки машин дилерам начнутся в концу лета.

Evolute

Evolute

Evolute

Evolute

Evolute

Уже известно, что Evolute i-Sky, он же китайский Dongfeng Forthing Thunder, предложат в России в единственной модификации с 204-сильным электромотором и батареей емкостью 85,9 киловатт-часа — на одном ее заряде кроссовер будет проезжать до 511 километров. Зарядка электрокара через порт CCS2 займет 45 минут (c 30 до 80 процентов), а через Type2 — 15 часов (с пяти до 100 процентов).

С места до 100 километров в час i-Sky разгоняется за 8,6 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 180 километров в час.