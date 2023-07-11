Chevrolet представила абсолютно новый кроссовер Montana RS 2024

Совсем недавно американский автомобильный бренд Chevrolet показал первый тизер своего нового пикапа Montana RS 2024-го модельного года. И вот теперь, как пишет издание SPEEDME.RU, в компания подтвердили первую официальную информацию об этом автомобиле.

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О ценах этого авто пока ничего не сообщается, подробности, скорее всего, опубликуют в ближайшие недели. Следует отметить, что в компании делают ставку на более привлекательный спортивный внешний вид.