Chevrolet представила абсолютно новый кроссовер Montana RS 2024
Совсем недавно американский автомобильный бренд Chevrolet показал первый тизер своего нового пикапа Montana RS 2024-го модельного года. И вот теперь, как пишет издание SPEEDME.RU, в компания подтвердили первую официальную информацию об этом автомобиле.
О ценах этого авто пока ничего не сообщается, подробности, скорее всего, опубликуют в ближайшие недели. Следует отметить, что в компании делают ставку на более привлекательный спортивный внешний вид.
Что же касается цен, то, скорее всего, Montana RS 2024-го модельного года будет стоить дороже, чем Montana Premier. Напомним, что эту модель сейчас продают в Бразилии за 142 590 бразильских реалов. Полная версия бюджетного пикапа марки на бразильском рынке начнет поступать к дилерам Chevrolet фактически с августа.