Renault и Geely объединились для создания силовых агрегатов будущего

Renault Group и Geely сообщили о подписании соглашения по созданию нового совместного предприятия, которое займётся разработкой и производством высокотехнологичных силовых агрегатов следующего поколения для удовлетворения мирового спроса в ближайшие годы. Доли в новом СП распределены между участниками в соотношении 50/50.

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В "Рено" рассказали, что имеется в виду под силовыми агрегатами следующего поколения: "лучшие в своём классе гибриды и высокоэффективная трансмиссия с ДВС". В марте 2023 года в подписании соглашения о намерениях участвовала ещё одна компания - Aramco. Она пока оценивает стратегические инвестиции в новое предприятие и "будет способствовать ключевым исследованиям и разработкам в области синтетических видов топлива и водородных технологий".

На первом этапе у компании будет два операционных центра - в Испании и Китае, позднее такой центр станет единым, его головное представительство планируют открыть в Великобритании. Renault и Geely передадут интеллектуальную собственность операционным центрам, что позволит им быть автономными и оперативнее решать поставленные задачи.