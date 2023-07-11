Производство электромобиля i-Jet начнется в августе, продажи — в сентябре

Управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников сообщил, что планируется начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute в августе, а его продажи запланированы на сентябрь текущего года. Эту информацию он передал ТАСС в ходе выставки «Иннопром-2023».

Кроме того, в конце третьего квартала «Моторинвест» планирует выпустить на рынок семиместный минивэн под названием i-Van, что поможет удовлетворить спрос в сегменте минивэнов.

«Мы также готовимся к выпуску модели i-Jet. Производство начнется в августе, а мы ожидаем, что продажи стартуют в сентябре», — подчеркнул Резников.

В начале июля сообщалось, что Changan ищет завод для локализации в России конкурента для Lada Vesta. Модели Changan ранее производились на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. В 2016 году здесь начали выпускать маленький кроссовер CS35, а затем среднеразмерные кроссоверы CS75.