"Моторинвест": производство электромобиля i-Jet начнется в августе, продажи — в сентябре
Управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников сообщил, что планируется начать производство электрокроссовера i-Jet под брендом Evolute в августе, а его продажи запланированы на сентябрь текущего года. Эту информацию он передал ТАСС в ходе выставки «Иннопром-2023».
Кроме того, в конце третьего квартала «Моторинвест» планирует выпустить на рынок семиместный минивэн под названием i-Van, что поможет удовлетворить спрос в сегменте минивэнов.
«Мы также готовимся к выпуску модели i-Jet. Производство начнется в августе, а мы ожидаем, что продажи стартуют в сентябре», — подчеркнул Резников.
В начале июля сообщалось, что Changan ищет завод для локализации в России конкурента для Lada Vesta. Модели Changan ранее производились на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. В 2016 году здесь начали выпускать маленький кроссовер CS35, а затем среднеразмерные кроссоверы CS75.
Седан Eado DT имеет мотор 1,6 литра (136 л.с. и 160 Нм), четырехступенчатую автоматическую коробку Aisin Seiki. Колесная база автомобиля составляет 2610 мм, учитывая сумму параметров, он выходит на прямую конкуренцию с Lada Vesta.