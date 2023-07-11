Jeep тестирует систему автономного вождения для бездорожья

Автопроизводитель Jeep опубликовал несколько тестовых видеороликов с испытаний своего нового полуавтономного решения для вождения в условиях бездорожья.

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Jeep заявляет, что, несмотря на то, что является частью Stellantis, эта функция будет эксклюзивной для его автомобилей. Он также будет универсальным, а это означает, что водители смогут использовать его как на дорогах с твердым покрытием, так и в дикой природе.

Тестовые автомобили — гибриды Grand Cherokee. Местом съемок стала пустыня Мохаве, излюбленное место всех любителей бездорожья в США благодаря сложному и разнообразному ландшафту.

Jeep ожидает, что функция самостоятельного вождения будет одинаково полезна как для опытных водителей Jeep, так и для тех, кто редко отклоняется от проторенной дорожки. Первые смогут повысить свою вовлеченность, передав часть функций бортовой электронике, а вторые смогут повысить свою квалификацию, наблюдая за автопилотом.