Honda и Acura отзывают автомобили из-за проблем с тормозами

Компании Honda и Acura отзывают свои автомобили из-за проблем с тормозной системой
Honda и Acura объявили о проведении отзыва нескольких моделей из-за проблем с тормозной системой, которая может привести к снижению их эффективности или полному отказу.
В рамках отзыва подлежат проверке следующие модели: Honda Civic (2020–2021), Honda Passport (2021–2023), Honda Pilot (2021–2022), Honda Ridgeline (2020–2023) и Acura MDX (2020).
Согласно официальному заявлению, представленному в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA), проблема связана с неправильной сборкой крепления рулевой тяги, которая соединяет главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов.
Документы поясняют, что в процессе торможения шпильки поперечной рулевой тяги могут сломаться, в результате чего главный цилиндр может отделиться от усилителя тормозов. Эта проблема, возникшая на производственном этапе, может привести к ослаблению тормозной системы или ее полному выходу из строя, что, вероятно, приведет к аварии.
Honda заявляет, что были получены две гарантийные претензии, связанные с этой проблемой, но не поступило сообщений о каких-либо авариях или травмах.