Honda и Acura отзывают автомобили из-за проблем с тормозами

Документы поясняют, что в процессе торможения шпильки поперечной рулевой тяги могут сломаться, в результате чего главный цилиндр может отделиться от усилителя тормозов. Эта проблема, возникшая на производственном этапе, может привести к ослаблению тормозной системы или ее полному выходу из строя, что, вероятно, приведет к аварии.