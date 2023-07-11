Южная Корея залила Россию моторным маслом

На 116,7% увеличился объем импорта южнокорейских моторных масел в Россию, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет Financial Times, объем вырос в прошлом году и составил 229 млн долларов США. Эксперты уверены, что корейские производители моторных масел воспользовались уходом западных компаний с российского рынка в связи с усилившимся конфликтом на Украине.

Наиболее активными экспортерами являются SK Enmove, дочерняя компания SK Group, и GS Caltex, совместное предприятие GS Group из Южной Кореи и американской Chevron. После начала СВО на Украине объемы экспорта масел этих двух компаний в Россию значительно возросли. В январе 2022 года их экспорт составил $2,8 млн, а в марте 2023 года достиг пика — $28 млн. Согласно статистике, доля SK Enmove на рынке моторных масел России составляет 6,5%, а у GS Caltex — около 5%.