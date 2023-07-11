Lotus Emira внезапно подешевел
Автомобиль Lotus Emira является последней моделью британского бренда, которая выпускается с двигателем внутреннего сгорания. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в компании уже заявили о своем преобразовании в полностью электрическую марку.
Следует отметить, что первый электромобиль от Lotus уже продается в Китае, а также на основных рынках Европы. В настоящее время в компании работают над созданием второго электрокара.
Его появление ожидается через 2-3 года. Это будет спортивный седан под названием Lotus Envya. Что же касается Lotus Emira, то он предлагается на рынке с мотором V6, произведенным Toyota. Теперь же линейку ДВС дополнили более дешевым 4-цилиндровым движком.