Lotus Emira внезапно подешевел

Автомобиль Lotus Emira является последней моделью британского бренда, которая выпускается с двигателем внутреннего сгорания. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в компании уже заявили о своем преобразовании в полностью электрическую марку.

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Следует отметить, что первый электромобиль от Lotus уже продается в Китае, а также на основных рынках Европы. В настоящее время в компании работают над созданием второго электрокара.